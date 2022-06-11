Adana'da silahlı kavga! Babasının yanında akrabası tarafından vuruldu

Adana'da Hakan Caymaz, evine gittiği aralarında husumet olan akrabası Samet Caymaz'ı (24), babasının gözleri önünde tabancayla başından vurdu.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Caymaz, husumetli olduğu akrabası Samet Caymaz'ın evine geldi. Bir süre evin avlusunda oturan Hakan Caymaz ve Samet Caymaz arasında tartışma çıktı.