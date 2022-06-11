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    • Yaşam
    • 11.06.2022 08:48
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    • 11.06.2022 08:50
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    Adana'da silahlı kavga! Babasının yanında akrabası tarafından vuruldu

    Adana'da Hakan Caymaz, evine gittiği aralarında husumet olan akrabası Samet Caymaz'ı, babasının gözleri önünde silahla başından vurdu. Ağır yaralanan Samet Caymaz, hastaneye kaldırıldı.

    Babasının yanında vurdular!

    Adana'da Hakan Caymaz, evine gittiği aralarında husumet olan akrabası Samet Caymaz'ı (24), babasının gözleri önünde tabancayla başından vurdu.

    Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Caymaz, husumetli olduğu akrabası Samet Caymaz'ın evine geldi. Bir süre evin avlusunda oturan Hakan Caymaz ve Samet Caymaz arasında tartışma çıktı.

    BABASININ YANINDAN BAŞINDAN VURDU
    Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan Caymaz, belinden çıkardığı tabancayla Samet Caymaz'ı, onun babası Veysel Caymaz'ın yanında başından vurup kaçtı.

    Yaralanan Caymaz, yakınlarının çağırdığı ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Caymaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


    Fotoğrafta: Samet Caymaz

    Polis, Hakan Caymaz'ı yakalamak için çalışma başlattı.

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