Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.05'te Alanya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Sarsıntının, 14,20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.06.11 06:01:22 38.3518 23.5828 30.9 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.06.11 05:52:17 35.1803 25.3253 7.7 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.11 05:25:47 38.9938 27.8437 9.8 -.- 2.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.06.11 05:05:52 35.9992 31.3470 19.7 -.- 4.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.11 04:48:29 38.7907 43.2172 8.5 -.- 2.3 -.- DAGONU-(VAN) İlksel
2022.06.11 04:37:42 37.0193 28.3938 8.0 -.- 2.2 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.11 04:24:55 35.2622 30.4342 88.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.11 03:51:34 40.7192 33.1708 5.9 -.- 1.1 -.- SUNURLU-KURSUNLU (CANKIRI) İlksel
2022.06.11 03:25:31 39.8075 27.9410 12.4 -.- 1.4 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.11 03:18:13 38.8057 43.5588 5.0 -.- 2.6 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
2022.06.11 03:01:40 39.8292 27.9518 12.7 -.- 1.5 -.- YAYLABAYIR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.11 02:57:11 38.9062 43.5068 5.0 -.- 1.5 -.- COLPAN-(VAN) İlksel
2022.06.11 02:51:50 39.7615 37.5572 7.3 -.- 2.0 -.- TOPCUYENIKOY-HAFIK (SIVAS) İlksel
2022.06.11 02:19:20 39.6803 39.6562 1.0 -.- 1.8 -.- DENIZDAMI-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel
2022.06.11 01:08:26 38.8213 43.5225 5.0 -.- 3.6 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
2022.06.11 00:51:14 37.0718 28.4153 10.2 -.- 1.0 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.11 00:23:45 36.1870 28.4497 27.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.11 00:10:16 36.4597 26.8055 121.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.10 23:49:28 36.5917 36.4673 10.1 -.- 1.6 -.- AYGIRGOLU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2022.06.10 22:51:47 37.8813 27.9442 4.8 -.- 1.7 -.- EMIRDOGAN-(AYDIN) İlksel
2022.06.10 22:34:00 35.0287 25.2825 6.8 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.10 22:22:35 39.8460 27.9623 21.6 -.- 0.9 -.- YAYLABAYIR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.10 21:58:26 39.6160 36.7802 8.0 -.- 1.4 -.- APA-(SIVAS) İlksel
2022.06.10 21:55:29 40.7735 28.0882 8.1 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.06.10 21:51:46 38.8503 26.4617 12.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.06.10 21:36:00 37.9065 27.9563 4.2 -.- 1.6 -.- TERZILER-(AYDIN) İlksel