Hafıza kaybının düzelmesi için doktor 'şok geçirmesi lazım' dedi! Akrabaları kurusıkı tabancayla ateş etti

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaşandı.
Servis aracının arkasına saklanan biri, sokaktan geçen kadınlara kurusıkı tabanca ile ateş edip, kaçtı.
Olayda şans eseri 2 kadın da yara almadı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan saldırganın kaçtığı ve 2 kadının olay sonrası yürüyerek yollarına devam ettiği anlar bir işyerinin kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkması üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.