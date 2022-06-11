81 yaşındaki Hamdi Balkaş azmi ile büyüledi! En büyük tutkusu olan resim için 2018'de Güzel Sanatlar Fakültesine girdi

Azim dolu haber, Kastamonu Araç'tan geldi. 81 yaşındaki Hamdi Balkaş, seneler önce İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü bitirdi. 1973-1997 yıllarında biyoloji öğretmenliğine devam etti. Emekli olduktan sonra da köyüne yerleşti. Ancak en büyük hayali, güzel sanatlarda öğrenim görmekti. Bunun için 2018'de yeniden üniversite sınavına girdi. Yeterli puanı alarak 77 yaşında Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü'ne yerleşti. Bir yandan okuluna gitti, bir yandan da kalp ve prostatla ilgili tedavilerine devam etti. Gençlerle aynı sırayı paylaşan Balkaş, resimdeki becerisiyle herkesi büyüledi. Balkaş, "Sağlık problemlerimden dolayı bir dönem kaybım oldu. Ancak bölüm ikincisiyim. Seneye mezun olacağım. Cide'deki evimin terasında resim yapacağım" dedi. Dekan Prof. Erol Yıldır ise öğrencisiyle gurur duyduğunu söyledi.