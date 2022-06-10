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    • Yaşam
    • 11.06.2022 01:42
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    • 11.06.2022 01:42
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    Manisa'da gece yarısı trafik kazası! Şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

    Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir sürücünün idaresindeki araç şarampole uçtu. Kazanın ardından araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İHA
    Şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

    Kaza, 23.20 sıralarında Aşağıçobanisa Mahallesi'nde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, Manisa-Turgutlu Karayolu üzerinde seyir halinde olan S.Ç. (27) yönetimindeki 45 AHR 063 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada sürücü S.Ö. ve yolcu koltuğunda bulunan A.Z. (23) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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