Manisa'da gece yarısı trafik kazası! Şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, 23.20 sıralarında Aşağıçobanisa Mahallesi'nde meydana geldi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, 23.20 sıralarında Aşağıçobanisa Mahallesi'nde meydana geldi.
Kazada sürücü S.Ö. ve yolcu koltuğunda bulunan A.Z. (23) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.