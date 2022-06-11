12 bin yıllık geçmişse sahip Göbeklitepe'de devam eden kazılara Fransız haber ajansı AFP dikkat çekti





EN ÖNEMLİ ALAN...

Tarihin en önemli keşiflerinden sayılan Göbeklitepe'ye herkes büyük ilgi gösterdi. Fransız haber ajansı AFP de geçtiğimiz günlerde Örencik Köyü'ne gitti. Göbeklitepe'deki kazı çalışmalarını haberleştirdi. Bölgeyi, 'Medeniyetin başladığı yer' olarak değerlendirdi. Çalışmalarla ilgili ise "Büyük ihtimalle dünyadaki en önemli arkeolojik alan" dedi. 2013'ten beri Göbeklitepe'deki kazı çalışmalarını yürüten Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Lee Clare, "Yeni bir hendek kazdığımızda bizi neler beklediğini asla öngöremiyoruz. Bu daima bir sürpriz" dedi.

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