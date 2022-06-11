İtalya'da radardan kaybolan helikopter için arama çalışmaları devam ediyor!

Dünya, dün İtalya'da kaybolan helikopterin akıbetiyle sarsıldı! Lucca'dan Treviso'ya gitmek üzere havalanan Agusta Koala "AW119" tipi helikopterin Modena civarında radardan kaybolduğu açıklandı. Helikopterde 4'ü Türk, 2'si Lübnanlı ve biri de pilot olmak üzere 7 kişi vardı. Arama çalışmaları sürerken 4 Türk'ün Eczacıbaşı çalışanları olduğu ortaya çıktı. Şirketten yapılan açıklamada, 4 çalışanın kağıt teknolojileri fuarı için İtalya'ya gittiği açıklandı. "Türkiye ve İtalya'daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir" ifadesi kullanıldı. Helikopterde bulunan Türkler'in isimleri ise Eczacıbaşı Holding'e bağlı Altınova'daki İpek Kağıt Fabrikası'nın müdürü Arif Cez, direktör Altuğ Erbil, üretim müdürü Serhat Kenar ve İlker Uçak'tı.