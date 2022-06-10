Yok böyle ölüm! Bolu'da kamyonetle kaza geçiren Serkan Gürel ön taraftaki av tüfeğinin ateş alması sonucu öldü

TÜFEK İNCELENİYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Serkan Gürel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gürel'in cesedi, incelemenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın cinayet mi, yoksa kaza mı olup olmadığını araştıran jandarma ekipleri, alkollü oldukları tespit edilen baba ve amcayı gözaltına aldı. Kaza esnasında ateş alan tüfek ise Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderilirken baba ve amcanın ellerinden barut izi olup olmadığının incelenmesi için örnekler alındı.

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