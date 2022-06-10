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    • Yaşam
    • 10.06.2022 09:38
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    • 10.06.2022 10:01
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    SON DAKİKA! Beyoğlu'nda otelde yangın paniği

    Son dakika haberine göre İstanbul Beyoğlu'nda bulunan 4 katlı bir otelin çatısında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler söndürüldü.

    Beyoğlu’nda otelde yangın paniği

    Beyoğlu'nda dört katlı otelin çatı katında yangın çıktı. Alev alev yanan çatı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 8.45 sıralarında Beyoğlu bahriye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı otelin çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, otelin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Görevlilerin durumu fark etmesiyle odaların kapıları çalınarak içeridekiler uyandırıldı. Bir yandan tahliye çalışması yapılırken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verildi. Otelde kalanlardan bazıları eşyalarını alarak sokağa çıkarken bazıları da cama çıkarak itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesini izledi. Beyoğlu, Fatih, Şişli itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

    "ÜST KATTA YANGIN VAR ONLAR ALT KATTAN YANGINI İZLİYORLAR"
    Yangını görerek olay yerine gelen Vedat Çelik "Biz şantiyede çalışıyorduk. Dumanları gördük. Çatıda bayağı bir alev vardı. Duman çıkıyordu. Bizim insanımız çok enteresan. Üstünde yangın var ama onlar binadan yangını izliyordu. Yanan çatının alt katındakiler üst kattaki yangını izliyorlardı. Kaçma planları yoktu. Bekliyorlardı. Çok rahatlardı. Sigara içiyorlardı" dedi.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA! Beyoğlu'nda otelde yangın paniği
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