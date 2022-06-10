Kocaeli'de öğrencisini darbeden öğretmene soruşturma başlatıldı! Görüntüler tepki çekmişti...





Olay, geçtiğimiz günlerde İzmit Mesleki Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makine bölümünde eğitim alan ve haftada bir gün okula giden 17 yaşındaki M.H.Y., öğretmeni tarafından darp edildi. Şiddet anları, sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefon kamerası ile kaydedildi.



M.H.Y.'nin ailesi ise darp olayını günler sonra evlerine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlisinden öğrendi. Şiddet görüntüsünü izleyen aile, neye uğradıklarını şaşırdı. Baba Ahmet Yilman (57), konunun takipçisi olacaklarını söyleyerek, öğretmenin ceza almasını istedi.



"BU ŞEKİLDE MEYDAN DAYAĞI ATILMAZ"

Geçtiğimiz pazartesi günü M.H.Y.'nin eve moralsiz geldiğini söyleyen Yilman, "Çocuğum çok durgundu. 'Oğlum ne oldu? Bir şey mi oldu? Okulda biriyle kavga mı ettin?' diye sorduk, 'Yok' diyerek geçiştirdi. Akşam saatlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden bir bayan geldi. M.H.'yi sordu, şu anda yanımızda olmadığını söyledik. Konuyu sorduğumuzda, 'Öğretmeni tarafından darp edilmiş, sizin haberiniz yok mu?' dedi. Bizde haberimizin olmadığını söyledik. Çocuğumuz bize bir şey söylemedi. Olay mayıs ayında olmuş. Görevli personel, 'Yarın gelin, bunu halledelim. Siz takip etmezseniz, biz takip edeceğiz' dedi. Bende sabah hanım ve büyük oğlumu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gönderdim. Onları İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yönlendirdiler. Müdüre her şeyi anlatmışlar, kendisi isyan etmiş. 'Böyle bir şey olamaz, ne yapmaya çalışıyor? Bu çocuk ne yaptı ki ona böyle oldu?' demiş. Bu şekilde meydan dayağı atılmaz. Oğlum pazartesi günü okula gittiğinde videoyu çeken çocuk, 'Ben, öğretmen seni döverken videoyu çektim' demiş. Oğlumda videoyu kendisine göndermesini istemiş, çocuk da göndermiş. Yengesi de videoyu yakaladı, oğlum bakarken görmüş. İş böyle ortaya çıktı" dedi.