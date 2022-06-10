Ucuz ekmeğe kurşun fırıncıyı yıldırmadı! Yeniden uygun fiyata ekmek satışına başladı! Yer: Antalya





"UCUZ SATIYORUZ DİYE KÖTÜ MAL KULLANDIĞIMIZ DÜŞÜNÜLMESİN"

Halkın yanında olmak için ekmeği 3,5 liradan sattığını ifade eden Soylu, "Şu andaki fiyatımızı ham maddeler çok arttığı için 3,5 yaptık. Şu an 4 lira ama bugün itibariyle 3,5 liraya veriyoruz. Bu şekilde halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Genelde yoğun oluyoruz, vatandaşlarımız memnun. Ucuz satıyoruz diye, kötü mal kullanmıyoruz. Gramajı da 210 gram 4 lira olan ekmekle aynı. Denetlemeden de geçiyoruz" diye konuştu.



"10 TANE EKMEK ALAN KİŞİLER VAR"

Osman Soylu'nun uyguladığı fiyat politikasından bölge halkı oldukça memnun. Mahallelilerden Erol Yurt, "3 liraya versinler, oradan alırlar. Gayet uygun fiyat. Gramajını bilmeyiz ama normal ekmek. Olayı da sosyal medyadan duydum. Yapılan yanlış. Herkes istediği fiyattan satabilir. Kaç senedir biz bu fırından alıyoruz, memnunuz. Herkes 4 liraya verirken, burası 3,5 liraya veriyor. Ben iki tane alıyorum 1 lira kar yapıyorum ama günde 10 tane ekmek alan kişiler var" diye konuştu.