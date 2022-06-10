Ucuz ekmeğe kurşun fırıncıyı yıldırmadı! Yeniden uygun fiyata ekmek satışına başladı! Yer: Antalya

Antalya'da ucuz ekmek sattığı gerekçesiyle meslektaşının av tüfeğiyle saldırısına uğrayan fırıncı, ekmeği ucuza satmaya devam ediyor. Saldırı sonrası 4 lira ekmeği 3,5 liraya satmaya başlayan fırıncı vatandaşların da takdirini kazanırken, polis tarafından yakalanıp hakim karşısına çıkan saldırgan ev hapsine çarptırıldı. Fiyattan memnun olan vatandaşlar ise, "Ekmek ucuza satılabiliyorsa, diğer ürünler de satılabilir" görüşünü dile getirdi.
Antalya'da geçtiğimiz gün ekmek 3 lirayken 2 lira 25 kuruşa sattığı gerekçesiyle 9 aylık hamile eşi ve kendisi işyerindeyken meslektaşı İ.A.'nın tüfekli saldırısına uğrayan fırıncı Osman Soylu, kentte 1 lira zam uygulanıp 4 liraya çıkan 210 gram ekmeği, saldırıya rağmen bugün itibariyle 3,5 liradan satmaya başladı. Ucuz ekmek satan fırına rağbet gösteren vatandaşların da fiyattan oldukça memnun olup, dörder, beşer ekmek aldığı gözlendi.
"SALDIRGAN EV HAPSİNDE"
Yaşadığı talihsiz saldırıyı değerlendiren Soylu, "Biz zaten fiyatı 3,5 liraya çekecektik. Arkadaş biraz erken davrandı. Yapılmaması gereken bir hareketti. İçeride müşterimiz, çalışan personelimiz vardı. Şu anda ev hapsinde olduğunu duyduk. Tedirginliğimiz devam ediyor. Yine uygun satıyoruz. Saat 11'de bunu yapabilen bir arkadaş, her şeyi yapabilir" dedi.