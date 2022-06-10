Beşiktaş'ta feci kaza! Kargo aracının çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaza dün saat 11:30 sıralarında meydana geldi.

Gayrettepe Mahallesi Hoşsohbet Sokak'ta çalışanın kargo teslim etmek için park ettiği araç, hareket ederek park halindeki otomobile hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hareket eden otomobil, yol kenarında yürüyen 78 yaşındaki İsveç uyruklu Ryyner Simone'a vurarak yola savurdu. Daha sonra kargo aracı, kadını altına alarak sürükledikten sonra park halindeki iki otomobile vurarak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar yaralı kadının yardımına koşarken polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı kadını olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Ryyner Simone hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.