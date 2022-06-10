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    • Yaşam
    • 10.06.2022 14:42
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    • 10.06.2022 14:42
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    Beşiktaş'ta feci kaza! Kargo aracının çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

    Son dakika haberi! Beşiktaş'ta kargo aracının kayarak çarptığı 78 yaşındaki İsveç uyruklu Ryyner Simone hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Beşiktaş’ta feci kaza! Yaşlı kadın hayatını kaybetti

    Kaza dün saat 11:30 sıralarında meydana geldi.

    Gayrettepe Mahallesi Hoşsohbet Sokak'ta çalışanın kargo teslim etmek için park ettiği araç, hareket ederek park halindeki otomobile hızla çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle hareket eden otomobil, yol kenarında yürüyen 78 yaşındaki İsveç uyruklu Ryyner Simone'a vurarak yola savurdu. Daha sonra kargo aracı, kadını altına alarak sürükledikten sonra park halindeki iki otomobile vurarak durabildi.

    Kazayı gören vatandaşlar yaralı kadının yardımına koşarken polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı kadını olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Ryyner Simone hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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