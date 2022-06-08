Antalya'da bir fırıncı 4 liralık ekmeği 2,25 TL'ye satan meslektaşının iş yerine ateş açtı! Fırıncı eşi ve müşteriler korku yaşadı

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Soylu'ya ait fırına gelen İ.A., aracının arka koltuğundan aldığı tüfekle içeri girdi.
ÖLÜMLE TEHDİT EDİP İŞ YERİNE ATEŞ AÇTI
4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle Osman Soylu ve ailesini ölümle tehdit eden İ.A., ardından dışarı çıkıp, iş yerine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, dondurma dolabını delip, geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobiline binen İ.A. kaçtı.
Polise şikayetçi olan Osman Soylu, "Daha önceden de defalarca tehdit aldık. Ben ucuza ekmek satmaya devam ettim. Tek isteğim insanların ucuz ekmek yemesi. Elinde tüfekle geldi.