Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.06.2022 15:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.06.2022 15:08
    ABONE OL

    Konya'da korkunç olay! Önce uyuyan babasını öldürdü sonra...

    Konya'da korkunç bir olay yaşandı. Babası Mustafa Karadaş’ı uykusunda tabancayla ateş ederek öldüren 19 yaşındaki Güray Karadaş, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Karadaş'ın, hayati tehlikesi devam ediyor.

    Uyuyan babasını öldürdü!

    Konya'da babası Mustafa Karadaş'ı (54) uykusunda tabancayla ateş ederek öldüren Güray Karadaş (19), aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

    UYUYAN BABASINA ATEŞ ETTİ
    Olay, saat 03.00 sıralarında Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi'nde meydana geldi. Güray Karadaş, annesinden bir süre önce ayrılan birlikte yaşadığı çiftçilik yapan babası Mustafa Karadaş'ın başına, uyuduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla ateş etti.

    HAYATİ TEHLİKESİ VAR
    Ardından aynı silahla kendi kafasına ateş edince sesleri duyan komşuları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Mustafa Karadaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Güray Karadaş'ın hayati tehlikesi sürüyor.


    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Etnospor
    Haberler Yaşam Konya'da korkunç olay! Önce uyuyan babasını öldürdü sonra...
        SON DAKİKA