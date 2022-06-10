İstanbul Kağıthane'de sevgilisi Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı öldüren Gizem Erdoğan yargılanıyor: 18 yıla kadar hapis istemi

SAVCIDAN HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİYLE 18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Gizem Erdoğan ile Zeynel Yıldırım'ın internet ortamında tanıştığı, sanığın Samsun'da yaşadığı Yıldırım'ın ise İstanbul'da askeri personel olarak çalıştığı ifade edildi. Mütalaada, sanığın bir süre sonra Samsun'dan İstanbul'a gelerek Yıldırım'ın evinde birlikte yaşamaya başladıkları belirtildi.