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    • Eğitim
    • 10.06.2022 10:12
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    • 10.06.2022 10:19
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    Bursa'daki dansöz rezaleti sonrası flaş karar: Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı!

    Son dakika haberi! Bursa'da, bir ilkokulda düzenlenen dansözün sahne aldığı görüntüler sonrası Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Buna göre, Birlik tarafından gerçekleştirilecek tüm faaliyetler, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenlenecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Dansöz rezaleti sonrası flaş karar!

    Bursa'da, bir ilkokulda düzenlenen Hıdırellez ve Anneler Günü etkinliğinde dansözün sahne aldığı görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

    Çalı İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği'nin okula gelir getirmek için sadece öğrenci annelerine yönelik etkinlik düzenlediği, etkinliğin amacı dışına çıktığı tespit edildi. Yaşanan rezalet sonrası Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.

    RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
    Milli Eğitim Bakanlığının, Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, Birlik tarafından gerçekleştirilecek tüm faaliyetler, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenlenecek.

        Faaliyet içerikleri öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimleri ile Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine aykırı olmayacak şekilde planlanacak.

        Hazırlanan seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, defile, sergi, kermes ve benzeri faaliyetler, sosyal etkinlikler kurulu tarafından incelenecek ve okul müdürünün onayıyla gerçekleştirilecek.

        Okul müdürü, Birliğin yaptığı her türlü etkinlik ile iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu denetleyecek ve Birlik tarafından gerçekleştirilecek seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, defile, sergi, kermes ve benzeri faaliyetlerin öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimleri ile Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine uygun olarak düzenlenmesini sağlayacak.

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        Haberler Eğitim Bursa'daki dansöz rezaleti sonrası flaş karar: Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı!
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