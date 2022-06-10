Bursa'daki dansöz rezaleti sonrası flaş karar: Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı!

Bursa'da, bir ilkokulda düzenlenen Hıdırellez ve Anneler Günü etkinliğinde dansözün sahne aldığı görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.
Çalı İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği'nin okula gelir getirmek için sadece öğrenci annelerine yönelik etkinlik düzenlediği, etkinliğin amacı dışına çıktığı tespit edildi. Yaşanan rezalet sonrası Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığının, Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Birlik tarafından gerçekleştirilecek tüm faaliyetler, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenlenecek.