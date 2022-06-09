Mehmet Sahil Polat askerde geçirdiği mide kanaması bir türlü geçmedi1 17 yılda 427 kez yapılsa da hastalığın nedeni bulunamadı

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Salih Polat (37), 17 yıl önce askere gitti. Şanlıurfa'da vatani görevini yaparken silah dipçiğiyle karın bölgesine aldığı darbe sonrası mide kanaması geçirdi. O tarihten itibaren sürekli kanaması olan Polat, seneler içinde defalarca hastaneye gitti. Antalya Akdeniz Üniversitesi'nden İzmir Ege Üniversitesi'ne İstanbul Cerrah Paşa'dan Çapa'ya kadar pek çok hastane muayene edildi! Tam 427 kez endoskopi geçirdi! Ancak hastalığı bir türlü belirlenemedi! Yalnızca mamayla beslenebildiği için 90 kilodan 57'ye düşen Polat, yardım istedi: Hastalığımdan dolayı çalışamıyorum. Çok zor durumdayım..