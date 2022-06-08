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    İzmir'de korkunç olay! Ece Melisa ve Ege Mercankaya kardeşler yedikleri yemekten zehirlendi... Minik Ece hayatını kaybetti

    Ece Melisa ve Ege Mercankaya kardeşler, yemekten zehirlendi. Ece, hayatını kaybetti. 2 ay sonra yoğun bakımdan çıkan Ege’nin sorusu yürek deldi: Ablam nerede!

    ’Zehir’ zemberek

    Korkunç olayın adresi İzmir'di. Belçika'da yaşayan gurbetçi Mercankaya ailesi, tatil için nisan ayında Aydın Didim'e geldi. Cihan ve Hasret Mercankaya ile çocukları Ece Melisa (6) ve Ege (4), İzmir'de yemek yedi. Dönüş dolunda, çocuklar fenalık geçirdi. İki kardeşe bir türlü teşhis konulamazken durumu ağırlaşan Ece Melisa, 18 Nisan'da can verdi. Ön otopside ölüm nedeni, 'belirsiz' olarak kayda geçti! Ege Mercankaya ise 2 aydır yoğun bakımda yaşam savaşı verdi! Sağlık durumunu iyiye giden ve hayati tehlikeyi atlatan Ege'nin annesine ablasını sorduğu öğrenildi! Acılı anne Hasret Mercankaya "Nasıl cevap vereceğimi bilemedim. İnşallah oğlum sağlığına kavuşacak. Kızımın otopsi sonucu çıkmadı. Çocuklarım neden bu halde? Bunu öğrenmek istiyorum" dedi.



    Cihan ve Hasret Mercankaya, kızları Ece'nin ölümüyle yıkıldı.



    Ege Mercankaya, 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı.

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    Haberler Yaşam İzmir'de korkunç olay! Ece Melisa ve Ege Mercankaya kardeşler yedikleri yemekten zehirlendi... Minik Ece hayatını kaybetti
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