Sosyetik restoranları inceleyen Vedat Milor “Hepsi rezalet” dedi





Milor'un hem lezzetten hem de fiyatlardan dem vurduğu paylaşıma binlerce destek geldi. Herkesin ortak sitemi üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de ucuz balık yiyememekti! Bunun üzerine gözler İstanbul ve tatil bölgelerindeki balık lokantalarına çevrildi. Fiyatlar, şoke etti! Mega kentteki ünlü bir balıkçı, meşhur lezzeti olan kalkana 2 bin 250 lira fiyat çekti! Aynı mekanda domates salatası 150, közde patlıcan ise 75 TL'ydi! Mekan, 2 kişilik kuver için de 50 TL'yi cebe indirdi! Alaçatı'daki ünlü balıkçı ise favaya 40, ahtapot ızgaraya 250, tereyağlı karidese ise 240 TL istedi!