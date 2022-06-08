Sosyetik restoranları inceleyen Vedat Milor “Hepsi rezalet” dedi

Gurme Vedat Milor, Türk halkını Twitter'da ankete çekti! "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" "Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı?" "Pizza mi pide mi?" tartışmalarıyla gündemi belirledi! Dünkü paylaşımıyla da yeni bir polemiğin fitilini ateşledi! Vedat Milor, Instagram'da paylaştığı videoda İstanbul'daki ünlü balık restoranlarını takipçilerine şikayet etti! "Son günlerde 3 tane çok tanınmış balık lokantasına gittim. Vardığım sonuç, çok kötüler. Balıklar yavanın da ötesinde. Cüzdanınız zarar görüyor" dedi.
Milor'un hem lezzetten hem de fiyatlardan dem vurduğu paylaşıma binlerce destek geldi. Herkesin ortak sitemi üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de ucuz balık yiyememekti! Bunun üzerine gözler İstanbul ve tatil bölgelerindeki balık lokantalarına çevrildi. Fiyatlar, şoke etti! Mega kentteki ünlü bir balıkçı, meşhur lezzeti olan kalkana 2 bin 250 lira fiyat çekti! Aynı mekanda domates salatası 150, közde patlıcan ise 75 TL'ydi! Mekan, 2 kişilik kuver için de 50 TL'yi cebe indirdi! Alaçatı'daki ünlü balıkçı ise favaya 40, ahtapot ızgaraya 250, tereyağlı karidese ise 240 TL istedi!
MEZELER DE CEP YAKIYOR
Mekanlar, mezelerde de fiyatı uçurdu! Taramaya 50, humusa 85, Girit mezesine 75 lira yazıldığı gören müşteriler şoke oldu!