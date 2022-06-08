Galileo’nun oğlu Churchill de para basmaya başladı! Babasının tahtına aday oldu

Hipodromların efendileri, yeşil sahaların yıldızları Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar'la yarışmaya başladı. Tek seferde bile 600 bin euro kazanan 180 milyon sterlinlik damızlık Galileo'nun tahtına oğlu Churchill'in oturacağı anlaşıldı. 8 yaşındaki Churchill, üst üste 7 yarış kazandı. Şimdi de damızlık olarak hizmet vermeye başladı. Ücretinin ise en az 27 bin euro olduğu açıklandı. Yarışlardan sahiplerine 1.4 milyon euro kazandıran İngiliz safkanın yavruları, 350 bin seterlinden satıldı.