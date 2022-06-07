Hatay’da cansız bedeni bulunan kadının düştüğü anlar kamerada! İntihar mı cinayet mi?

Hatay'ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yolda yürüyen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği ve 31 yaşındaki Aylin Arslan olduğu öğrenildi.



DÜŞTÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Aylin Arslan'ın sokağa geldiği, binaya girdiği ve yola düştüğü anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Samandağ Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan genç kadının cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.