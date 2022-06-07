Eline demir korkuluk saplanan işçiyi itfaiye kurtardı

Yıldırım, eline saplanan demir parçası ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.