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    • Yaşam
    • 06.06.2022 09:06
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    • 06.06.2022 09:16
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    Tekirdağ’da 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı korkunç kazada sürücü firar etti

    Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir otomobil ile kafa kafaya çarpışan ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklette 1’i ağır 2 genç yaralandı. Jandarma, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.

    Tekirdağ’da feci kaza: 2 yaralı! Sürücü firar etti

    Kaza, gece saatlerinde Velimeşe Mahallesi Saray Caddesi ile Mustafa Kemal Caddesi ayrımında meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Caddesi'nden Saray Caddesi istikametine seyreden ve henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil ile karşı yönden gelen İbrahim Ö. idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

    Kaza sonrası motosiklet sürücüsü İbrahim Ö. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Sefa E. (20) yaralandı. Otomobil sürücüsü gözden kayboldu.
    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası İbrahim Ö. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne, Sefa E. de Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    DURUMU KRİTİK
    Yoğun bakımda tedavisi devam eden Sefa E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde gözyaşı döken kazazede yakınlarını ise jandarma ekipleri sakinleştirdi.

    MUHTARDAN YOLA ÇÖZÜM BULUNMASI ÇAĞRISI
    Daha önce de kazaların meydana geldiği yol güzergahına çözüm bulunması çağrısında bulunan Velimeşe Mahallesi Muhtarı Mehmet Erkul, "Özellikle Saray Caddesi'nde sıkıntılar yaşıyoruz. İki gencimiz maalesef üzücü bir kaza geçirdi. İnşallah kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. Kazanın meydana geldiği yol ayrımında belediyenin kavşak düzenlemesi yapması halinde sorunun çözüme kavuşacağına inanıyoruz" diye konuştu.
    Jandarma ekipleri kaçan sürücüyü arıyor.

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    Haberler Yaşam Tekirdağ’da 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı korkunç kazada sürücü firar etti
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