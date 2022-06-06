SON DAKİKA: Annesinin yasak aşk yaşadığı kuaförü sokak ortasında 7 bıçak darbesiyle öldürdü! Savcılıktan dikkat çeken töre-namus cinayeti ayrımı

Ancak toplumda 'namus cinayeti' olarak adlandırılan her öldürme eyleminin töre saikiyle işlenmediğini belirten savcılık, "Bu tür eylemlerin kişilerin kendi namus anlayışının bir sonucu olarak ve töre ile yakından uzaktan ilgisi olmayacak şekilde gerçekleştirildiği gözden uzak tutulmamalıdır" dedi.

"HUKUK CEZALANDIRIYOR, TOPLULUKLARINDA HOŞ GÖRÜLÜYOR"

Töre cinayetlerindeki failin kendisine yüklenen görev bilinciyle hareket edip hukuk tarafından cezalandırıldığını ve aldığı ceza nedeniyle ait olduğu toplulukta saygınlık ve itibar kazanıp hoş görüldüğünün altını çizen savcılık, yaşanan olayın töre cinayeti olmadığını da belirterek önemli tespitlerine devam etti.