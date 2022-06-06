SON DAKİKA: Annesinin yasak aşk yaşadığı kuaförü sokak ortasında 7 bıçak darbesiyle öldürdü! Savcılıktan dikkat çeken töre-namus cinayeti ayrımı

Son dakika haberleri... İstanbul'da kuaför Kamuran Tün (42), 20 yıl önce memleketi Silopi'de yasak ilişki yaşadığı kadının oğlu tarafından sokak ortasında 7 bıçak darbesiyle geçtiğimiz ekim ayında katledildi. Annesinin Kamuran Tün ile 20 yıl önce yasak aşk yaşadığını öğrenen Murat Timuçin(21) büyük şok yaşadı.
KADIN KILIĞINDA KONUŞTU
Babası Hacı ve amcası Salih Timuçin, Tün'ü öldürmesi için genç adamı azmettirdi. Tün'ü bulmak için yola koyulan Murat Timuçin, kadın kılığında Tün ile konuştu. Buluşma organizasyonu için de Duygu Hilal'den yardım istedi.
Kamuran Tün'e beraber iş yapmak istediği yönünde mesaj atan Hilal, Tün'ün İstanbul'a gelmesini sağladı. İkili Kadıköy'de buluşunca Murat Timuçin, Tün'ü defalarca bıçakladı. Cinayeti işleyen Murat, babası Hacı, amcası Salih Timuçin tutuklanırken buluşmayı organize eden Duygu Hilal ise adli kontrolle serbest kaldı.