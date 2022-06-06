Hayata böyle sarıldı

Engelli genç, sporla hayata sarıldı. Katıldığı turnuvada, madalyaları topladı. Samsun'da yaşayan 14 yaşındaki Muhammet Enes Sarı, elleri ve bir bacağı olmadan hayata gözlerini açtı. Engellere rağmen hayata sarıldı. Ailesinin de desteğiyle, yüzme sporuna başladı. Bu sayede, başarı merdivenlerini birer birer tırmandı. Yarı olimpik yüzme havuzunda yaptığı antrenmanlarla yarışlara hazırlandı. Geçtiğimiz ay, Samsun'da düzenlenen turnuvalardaki başarısıyla da parmak ısırttı. Milli takım seçmelerini 8 saniye ile kaybeden Sarı, 6 stilde Türkiye birinciliği elde ederek 6 altın madalya kazandı.

HEDEFLERİ ÇOK BÜYÜK

Milli sporcu olmak istediğini söyleyen Sarı, "Hayatımı bu spora adadım. İnşallah Türk bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutacağım. Diğer engelli arkadaşlarıma da sesleniyorum. Evde oturacaklarına gelsinler beraber yüzelim ve oyunlar oynayalım içine kapanık olmasınlar. Şimdiki hayalim milli takıma seçilmek ve inşallah seçileceğim. Daha sonra Avrupa'da, dünyada şampiyon olup herkese adımızı duyuracağım. Yüzmeyi çok seviyorum, azimle her şey başarılır" diyerek mutluluğunu anlattı.





EVDE OTURMAYIN SPORA BAŞLAYIN

Muhammet Enes Sarı, engelli arkadaşlarına seslendi: Eve, içinize kapanmayın. Spor yapın.



BENZER HiKAYE AYNI MÜCADELE

Muhammet Enes'in hikayesi, akıllara milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı getirdi. Sümeyye, 2003'te Eskişehir'de dünyaya geldi. İki kolu olmamasına rağmen, asla pes etmedi. Yüzmeye yöneldi. Serbest, sırtüstü ve kelebekleme dallarında derece elde etti. Olimpiyatlarda ülkesine altın ve gümüş pek çok madalya getirdi.