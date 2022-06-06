Kavgayı ayırmaya çalışan arkadaşı 'Sen karışma lan' dediği için öldürdü

'ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ TANIRIM'

Cinayet şüphelisi Hüseyin Dur ise Tuncay Yalpu'yu çocukluğundan beri mahalleden tanıdığını belirterek, "Olay günü Tuncay yanımıza geldi ve Nuri ile tartışmaya başladı. Araya girmeye çalışınca bana 'Sen karışma lan' dedi. Ben de düzgün konuşmasını söyledim ve tartışma büyüdü. Aramızda arbede çıktı ve birbirimize yumruk attık. Tuncay kaçmaya başlayınca peşinden koştum. Bir evin duvarından atladığı sırada önüne çıktım ve belimden çıkardığım tabancayla Tuncay'ı vurup, motosikletle kaçtım" diye konuştu.