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    • Yaşam
    • 05.06.2022 08:24
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    • 05.06.2022 08:24
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    Ümraniye'de feci kaza! Park halindeki otomobiller yer değiştirdi!

    İstanbul Ümraniye'de aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, dört yol kesişiminde önüne çıkan otomobile çarptıktan sonra park halindeki 3 otomobile daha çarptı. Park halindeki otomobillerin yer değiştirdiği kazada, otomobillerden biri diğerinin üzerine çıktı.

    Feci kaza! Park halindeki otomobiller yer değiştirdi!

    Kaza, saat 05.00 sıralarında Natoyolu Caddesi ile Acısu Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DSE 593 plakalı otomobil, Natayolu Caddesi üzerinde aşırı süratle ilerlerken, Acısu Caddesi istikametinden gelen 17 GA 445 plakalı otomobille çarpıştı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki 3 otomobile daha çarptı. Park halindeki otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, çarpışan otomobillerin sürücüleri, araç içerisinde sıkıştı.

    SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sıkıştıkları yerden itfaiye yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Cadde üzerinde park halinde bulunan otomobillerin yer değiştirmesi, çarpmanın şiddetini gözler önüne serdi. Otomobillerden birinin, başka bir otomobilin üzerine çıktığı görüldü. Park halinde kazaya karışan otomobilin sahibi ise aracında meydana gelen maddi hasarı görünce sinir krizi geçirdi.

    Olayın görgü tanığı Yusuf Yalçınkaya, "Sabah namazından çıktık, geliyorduk. Pastanede kahvaltı yapacaktık. Bu sokağa doğru geçtiğimde baktım bir araç arkadan sollama yaptı taksiye. Kafa kafaya çarpıştılar diğer araçla" dedi. Kazadan sonra yardıma koştuklarını belirten Yusuf Yalçınkaya, "Baktık abi arabanın içerisinde sıkışmış. Ambulansı ve itfaiyeyi aradık. Polis ve çekici geldi. Yaralıları çıkardık. Yaralının bilinci açıktı ama alkollü olduğu belliydi. Sağlık durumu iyiydi. Kendindeydi, 'Bana kim çarptı' diye soruyordu" ifadelerini kullandı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili çalışması sürüyor.

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    Haberler Yaşam Ümraniye'de feci kaza! Park halindeki otomobiller yer değiştirdi!
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