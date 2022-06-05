Tacizciye ibretlik ceza! Sanığın talebine kadın hakimden ders niteliğinde yanıt

İstanbul'da iddiaya göre, 26 Nisan 2021 tarihinde E.K. isimli kadın işe gitmek için otobüse bindi. E.K. otobüse bindikten kısa bir süre sonra yanına oturan M.Ş. genç kadına eliyle birkaç kez dokundu. İlk başta temasları otobüsün sarsıntısına veya tesadüfe bağlayan E.K. kimseyi suçlamamak adına emin olmak için biraz bekledi.
Ancak sanık M.Ş. bu defa da genç kadının bacağını sıktı. E.K.'nin "Sen ne yapıyorsun!" diye bağırması üzerine M.Ş. hızla genç kadının yanından kalkıp otobüsün önüne doğru ilerlemeye başladı ve otobüsün kapısı açılır açılmaz aşağıya inerek kaçtı. E.K. bunun üzerine karakola giderek kendisini taciz eden kişiden şikayetçi oldu. Otobüs içindeki kamera kayıtları incelenerek kimliği tespit edilen sanık M.Ş. hakkında dava açıldı.
KAMERALAR İNCELENDİ
Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan sanık M.Ş., son sözünde suçlamaları reddederek beraatini istedi. Kararını açıklayan hakim; kamera kayıtları, tanık ifadeleri ve Yargıtay'ın, "kadının tanımadığı ve husumeti bulunmayan kimseye namusunu ortaya koyacak şekilde iftira atmasına neden bulunmadığı" ve "hemen olayın akabinde süre geçmeden şikayette bulunulması" kriterlerini de göz önünde bulundurarak sanık M.Ş.'yi "cinsel taciz" suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırdı. Hâkim, sanığın duruşmada gözlemlenen hali, kişilik özellikleri, verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisi dikkate alınarak sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Hâkim ayrıca, sanığın ileride bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkemede vicdani kanaat oluşmadığını da belirterek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da yer olmadığına dair karar verdi.
'ELİNE KOLUNA HÂKİM OL'
İstanbul'da, otobüste seyahat eden E.K. isimli kadına cinsel tacizde bulunan sanık yargılandığı davada, indirimsiz ertelemesiz iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargılamayı yapan hâkim Fatma Karakayalı hüküm kurulduktan sonra kendisine, "Nasıl olur? Para cezasına çeviremez miyiz?" diye soran sanığa, "Bundan sonra kadınlar özgürce seyahat ederken eline koluna hakim olursun" diye cevap verdi.
Milliyet'e konuşan E.K.'nin avukatı Sıla Polat, "Hüküm kurulduktan sonra sanık hâkime hanıma, 'Nasıl olur? Para cezasına çeviremez miyiz?' diye sordu. Bunun üzerine hâkime hanım da dosyayı üst mahkemeye götürme ve itiraz hakkı olduğunu anlatarak, 'Bundan sonra kadınlar özgürce seyahat ederken eline koluna hâkim olursun' cümlesini kullandı" dedi.