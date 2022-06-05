Tacizciye ibretlik ceza! Sanığın talebine kadın hakimden ders niteliğinde yanıt

İstanbul'da iddiaya göre, 26 Nisan 2021 tarihinde E.K. isimli kadın işe gitmek için otobüse bindi. E.K. otobüse bindikten kısa bir süre sonra yanına oturan M.Ş. genç kadına eliyle birkaç kez dokundu. İlk başta temasları otobüsün sarsıntısına veya tesadüfe bağlayan E.K. kimseyi suçlamamak adına emin olmak için biraz bekledi.

Ancak sanık M.Ş. bu defa da genç kadının bacağını sıktı. E.K.'nin "Sen ne yapıyorsun!" diye bağırması üzerine M.Ş. hızla genç kadının yanından kalkıp otobüsün önüne doğru ilerlemeye başladı ve otobüsün kapısı açılır açılmaz aşağıya inerek kaçtı. E.K. bunun üzerine karakola giderek kendisini taciz eden kişiden şikayetçi oldu. Otobüs içindeki kamera kayıtları incelenerek kimliği tespit edilen sanık M.Ş. hakkında dava açıldı.