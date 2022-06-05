Siirt'te korkunç kaza! İşçileri taşıyan servis uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 6 yaralı

Araç içerisine sıkışan yaralılar ekiplerce çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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