Araç kiralayacaklar dikkat! 1 günlük araç kiralama senedi imzaladı hayatı karardı!

Birçok yere başvuru yaptık. Senetteki imzanın bana ait olmasından dolayı çıkar yol bulamadık. Savcılığa giderek dolandırıldığımı söyleyerek, suç duyurusunda bulundum. Bu kişilerin mağdur ettiği tek kişinin ben olmadığımı öğrendim. Benimle birlikte birkaç kişi daha var, aynı kişiler tarafından dolandırılan" dedi.