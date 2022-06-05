Boğularak hayatını kaybeden Özhan Ulusoy vasiyeti üzerine organları bağışlanmıştı! Gencin organları 4 kişiye hayat oldu





EKS'PERT'İZ!

Konya'da işkadını A.B. iki yıl önce galeride beğendiği spor aracı almadan önce oto ekspertiz firmasına incelettirdi. Yapılan kontrollerde araçta herhangi bir hasar veya boya olmadığına dair rapor verildi. Bunun üzerine A.B. araca 850 bin TL ödedi. Birkaç gün sonra süspansiyon yaptırılmak üzere tamirciye götürülen aracın birkaç yerinde boya olduğu belirlendi. Başka ekspertiz firması da aracın boyalı olduğunu bildirince işkadını Tüketici Mahkemesi'ne gitti. Mahkeme, boyalı ve boyasız araç arasında 150 bin lira fark belirledi. Bu farkın ilk "Boyasız" raporu veren ekspertiz firmasının ödemesine karar verildi.

Tolga YANIK