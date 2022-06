Boğularak hayatını kaybeden Özhan Ulusoy vasiyeti üzerine organları bağışlanmıştı! Gencin organları 4 kişiye hayat oldu

FECA'AT'!

At çiftliği sahibi işadamı, kendisinden sürekli para isteyen jokey yeğenlerini öldürdü. Bursa'da Nilüfer'de ve Eskişehir'de at çiftliği olan M.G, yeğenleri jokey Ferman (19) ve Şahin Gündüzeli (20) ile para meselesi yüzünden tartıştı. İddiaya göre, M.G, kendisinden sürekli para isteyen yeğenleri hakkında dava açtı. Buna sinirlenen iki kardeş, önceki gece amcalarının oturduğu bağ evini bastı. Amca ve yeğenler arasında tartışma çıktı. Silahına sarılan amca, acımadan iki kardeşe kurşun yağdırdı. Bursa Şehir ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırılan Gündüzeli kardeşler kurtarılamadı. Polis, kayıplara karışan amcayı her yerde aramaya başladı!