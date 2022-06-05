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    Boğularak hayatını kaybeden Özhan Ulusoy vasiyeti üzerine organları bağışlanmıştı! Gencin organları 4 kişiye hayat oldu

    Üniversiteli Özhan Ulusoy, boğulma tehlikesi atlattı. Ancak hastanede kurtarılamadı. Vasiyeti üzerine organları bağışlandı. Kalbi, böbrekleri ve karaciğeriyle 4 kişiyi hayata bağladı. İşte sizler için derlediğimiz 5 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Cansın Özhan

    Yürekleri yakan haberin adresi Zonguldak'tı. Üniversiteli Özhan Ulusoy, 25 Mayıs'ta Değirmenağzı Plajı'nda yüzerken suda hareketsiz kaldı! Boğulma tehlikesi geçiren genç, hastaneye kaldırıldı. Ancak beyin ölümünün gerçekleştiği anlaşıldı. Gencin, "Başıma bir şey gelirse organlarını bağışlayın" vasiyeti üzerine ailesi organlarını bağışladı. Ulusoy'un kalbi, 2 böbreği ve karaciğeri, Ankara, Samsun ve Antalya'daki 4 hastayı hayata bağladı. Kardeşi Barış Ulusoy, "Kardeşimiz yaşayamadı. Bari başka insanlar yaşasın. Gittiği kişilerle biz de iletişim haline geçeriz, kardeşimin bir parçasını taşıyorlar sonuçta" sözleriyle herkesi duygulandırdı.



    ÇİÇEK ALARMI
    Dünyayı maymun çiçeği virüsü korkusu sardı! 21 ülkeye yayılan virüs, şimdiye kadar 200'den fazla kişiye bulaştı. İstanbul'da da dün maymun çiçeği virüsü alarmı vardı! Sultangazi'de ellerinde yaralar çıkan 3 yabancı uyruklu kişi, soluğu eczanede aldı! Şüpheli hastalara test yapıldığı ve sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.



    DOĞDUĞU EV ÇİN RESTORANI
    Kraliçesi Elizabeth, 21 Nisan 1926'da Londra Bruton Caddesi 17 nolu evde sezaryen yapılan düğüm sonrası dünyası geldi. Kraliçenin anneannesinin, büyükanne ve büyükbabasının yaşadığı şehir evinin bir bölümünün 1937'de yıkıldığı öğrenildi. Şu anda tahta çıkışının 70. Yılını kutlayan Elizabeth'in doğduğu evin Çin restoranı olarak hizmet verdiği kaydedildi.



        BELA'RUS'!
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının gerçekleştirilebilmesi şartlarını açıkladı. En kolay ve ucuz sevkiyatın, Belarus üzerinden olduğunu vurguladı. Bunun için bu ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılması gerektiğini açıkladı. Bu arada Philip Morris, Ukrayna Kharkiv'deki Marlboro fabrikasını kapattı. Bu fabrikadan ihtiyacını karşılayan Almanya'da sigara krizi başladı. Marlboro karaborsaya çıktı.



        FECA'AT'!
        At çiftliği sahibi işadamı, kendisinden sürekli para isteyen jokey yeğenlerini öldürdü. Bursa'da Nilüfer'de ve Eskişehir'de at çiftliği olan M.G, yeğenleri jokey Ferman (19) ve Şahin Gündüzeli (20) ile para meselesi yüzünden tartıştı. İddiaya göre, M.G, kendisinden sürekli para isteyen yeğenleri hakkında dava açtı. Buna sinirlenen iki kardeş, önceki gece amcalarının oturduğu bağ evini bastı. Amca ve yeğenler arasında tartışma çıktı. Silahına sarılan amca, acımadan iki kardeşe kurşun yağdırdı. Bursa Şehir ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırılan Gündüzeli kardeşler kurtarılamadı. Polis, kayıplara karışan amcayı her yerde aramaya başladı!



        EKS'PERT'İZ!
        Konya'da işkadını A.B. iki yıl önce galeride beğendiği spor aracı almadan önce oto ekspertiz firmasına incelettirdi. Yapılan kontrollerde araçta herhangi bir hasar veya boya olmadığına dair rapor verildi. Bunun üzerine A.B. araca 850 bin TL ödedi. Birkaç gün sonra süspansiyon yaptırılmak üzere tamirciye götürülen aracın birkaç yerinde boya olduğu belirlendi. Başka ekspertiz firması da aracın boyalı olduğunu bildirince işkadını Tüketici Mahkemesi'ne gitti. Mahkeme, boyalı ve boyasız araç arasında 150 bin lira fark belirledi. Bu farkın ilk "Boyasız" raporu veren ekspertiz firmasının ödemesine karar verildi.
        Tolga YANIK



            DOMUZ BAĞI DEHŞETİ
            İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan 65 yaşındaki Aysel Bozkurt, domuz bağıyla insan öldürmekten cezaevine girdi. Geçen yıl pandemi tedbirleri kapsamında tahliye edildi. Dün ise 3. kattaki evinde domuz bağıyla elleri ve ayakları bağlı olarak öldürülmüş halde bulundu. Polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.



            76 MİLYON DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 76 milyon 201 bin 890 lira devretti. 5 bilen 1 kişi 680 bin 967 lira, 4 bilenler 2 bin 161'er lira, 3 bilenler 147'şer lira, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



            OTURMAK 928 LİRA
            Bodrum, kendini aştı. Bu kez Yalıkavak'ta bir mekan, kuver ve servis ücretini abarttı. Kişilik masaya önce 240 TL kuver yazdı. Tam 688 TL de servis bedeli çıkardı.

            KUVER NEDİR?
            Masaya serilen örtü, çatal-bıçak, tuzluk ve ekmek servisinin ücretidir.



                KİLLA KOMADA
                Türkçe rap'in önemli isimlerinden Killa Hakan lakaplı Hakan Durmuş, Almanya'da hastaneye kaldırıldı. Şarkıcı arkadaşı Massaka, şu açıklamayı yaptı: Ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dua edin.

                ARI DAMARI ÇATLADI
                Adanalı bal üreticileri, "ucuz şeker vaadiyle kandırıldık" diyerek savcıya gitti. Kendi federasyonlarını şikayet etti. Böylece arıya şeker verdiklerini de itiraf etti.

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                Haberler Yaşam Boğularak hayatını kaybeden Özhan Ulusoy vasiyeti üzerine organları bağışlanmıştı! Gencin organları 4 kişiye hayat oldu
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