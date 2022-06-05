Boğularak hayatını kaybeden Özhan Ulusoy vasiyeti üzerine organları bağışlanmıştı! Gencin organları 4 kişiye hayat oldu

Yürekleri yakan haberin adresi Zonguldak'tı. Üniversiteli Özhan Ulusoy, 25 Mayıs'ta Değirmenağzı Plajı'nda yüzerken suda hareketsiz kaldı! Boğulma tehlikesi geçiren genç, hastaneye kaldırıldı. Ancak beyin ölümünün gerçekleştiği anlaşıldı. Gencin, "Başıma bir şey gelirse organlarını bağışlayın" vasiyeti üzerine ailesi organlarını bağışladı. Ulusoy'un kalbi, 2 böbreği ve karaciğeri, Ankara, Samsun ve Antalya'daki 4 hastayı hayata bağladı. Kardeşi Barış Ulusoy, "Kardeşimiz yaşayamadı. Bari başka insanlar yaşasın. Gittiği kişilerle biz de iletişim haline geçeriz, kardeşimin bir parçasını taşıyorlar sonuçta" sözleriyle herkesi duygulandırdı.
ÇİÇEK ALARMI
Dünyayı maymun çiçeği virüsü korkusu sardı! 21 ülkeye yayılan virüs, şimdiye kadar 200'den fazla kişiye bulaştı. İstanbul'da da dün maymun çiçeği virüsü alarmı vardı! Sultangazi'de ellerinde yaralar çıkan 3 yabancı uyruklu kişi, soluğu eczanede aldı! Şüpheli hastalara test yapıldığı ve sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
DOĞDUĞU EV ÇİN RESTORANI
Kraliçesi Elizabeth, 21 Nisan 1926'da Londra Bruton Caddesi 17 nolu evde sezaryen yapılan düğüm sonrası dünyası geldi. Kraliçenin anneannesinin, büyükanne ve büyükbabasının yaşadığı şehir evinin bir bölümünün 1937'de yıkıldığı öğrenildi. Şu anda tahta çıkışının 70. Yılını kutlayan Elizabeth'in doğduğu evin Çin restoranı olarak hizmet verdiği kaydedildi.