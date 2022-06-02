Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi





Öte yandan son 51 günde, 8 bin 865 tesis ve 27 bin 548 gemi denetimi olmak üzere toplam 36 bin 413 çevre denetimi gerçekleştirildi. Atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından gerekli analizleri yapmak üzere 591 adet atık su numunesi aldı. 155 işletmeye 27 milyon 105 bin 468 TL ve 7 gemiye 36 milyon 505 bin 726 TL olmak üzere toplam 63 milyon 611 bin 194 TL ceza uygulandı, 50 işletme ise faaliyetten menedildi. 2021 yılında ise 57 binin üzerinde çevre denetimi gerçekleştirilmişti.

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