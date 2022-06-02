İşadamı Ali Raif Dinçkök’ün Nice’deki 5 malikanesi satışa çıktı

Ünlü işadamına ait lüks malikaneler, satışa çıktı. Fiyatı dudak uçuklattı! Akkök Holding ortaklarından Ali Raif Dinçkök, 2018'de kolon kanseri nedeniyle hayata gözlerini kapadı. Bir süre yaşadığı Fransa'nın Nice şehrinde bulunan süper lüks malikanelerinin bulunduğu lüks arazisi satışa çıktı. Değeri ise tam 70 milyon euro yani 1.3 milyar liraydı!

Milyarderler içerisinde 5 adet çeşitli metrekarelerde malikanenin yer aldığı araziyi almak için birbiriyle yarıştı! 20 dönümlük arazi üzerinde bulunan malikanelerde yüzme havuzları, bir üzüm bağı, minik organik bahçeler ve özel şarap mahzenlerinin yer aldığı vurgulandı. Malikaneleri ilk olarak Rus bir milyarderin talip olduğu açıklandı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından satın almaktan vazgeçtiği ortaya çıktı.

İÇİNDE HAMAM BİLE VAR

Dinçkök'ün malikaneleri İspanyol ve Fransız mimarisine göre inşa edildi! İçlerinde yüzme havuzu, hamamın olduğu belirtildi.

OLİGARKLAR YAKIN TAKİPTE

Merhum işadamının Raif Ali Dinçkök, Alize Dinçkök ve Alina Dinçkök adında 3 çocuğu var.

FORBES LİSTESİNE GİRMİŞTİ

Ali Raif Dinçkök, 1.5 milyar dolar servetiyle Forbes'ın Milyonerler Listesi'nde de 30'uncu sırada yer aldı.