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    • Yaşam
    • 03.06.2022 00:54
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    • 03.06.2022 01:02
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    Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı! Dikkat ve tedbirli olun

    Ankara Valiliği, şehirde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

    Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

    Ankara Valiliği, şehirde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

    Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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    Haberler Yaşam Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı! Dikkat ve tedbirli olun
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