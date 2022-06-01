Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.06.2022 23:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2022 23:50
    ABONE OL

    Van'da inşaat halindeki bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı

    Van'ın merkez Tuşba ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 katlı bir evin inşaat halindeki dairesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.

    İnşaat halindeki bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı

    Van'da polis ekiplerinin göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

    Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi'nde düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisinin destek verdiği operasyonda 20 düzensiz göçmen yakalandı.

    Operasyonda 3 organizatör de yakalanırken, firari olan 1 organizatörün yakalanma çalışılması devam ediyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Etnospor
    Haberler Yaşam Van'da inşaat halindeki bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı
        SON DAKİKA