İstanbul'da çökertilen suç çetesinin suç detayları kan dondurdu: Ceninleri hayvan leşi diye gömdüler! Zorla erotik dans ve fuhuş...

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonun İstanbul ayağında İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri bir suç örgütünü çökertti.
Esenyurt'ta lüks bir rezidans ve lüks bir sitede yoğunlaşan çete üyelerinin "Yağma, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, Kasten Yaralama, Tehdit, Uyuşturucu Madde Ticareti, Fuhuş" suçlarına karıştıkları tespit edildi.
FUHUŞ VE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ
Çete üyelerinin suç eylemlerini "Fuhuş" ve "Uyuşturucu Madde Ticareti" olmak üzere iki farklı koldan gerçekleştirdikleri tespit edildi.
İddialara göre; 31 çete üyesinin yakalanmasıyla birlikte çökertilen suç örgütünün fuhuş kolunu Mehmet E., uyuşturucu kolunu ise Aykut Z. yönetiyordu.
ÇETENİN SUÇ EYLEMLERİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Çete üyelerinin gerçekleştirdikleri suç eylemlerinin detayları da ortaya çıktı. İddialara göre; çete üyeleri pasaportlarına zorla el koydukları yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdı.
KADINLARA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ZORLA EROTİK DANS YAPTIDILAR
Kadınlara, müşteri bulmaları için sosyal medya üzerinden tehditle ve zorla erotik danslar yaptırıldı.