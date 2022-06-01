Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.06.2022 16:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2022 17:10
    ABONE OL

    İstanbul'da çökertilen suç çetesinin suç detayları kan dondurdu: Ceninleri hayvan leşi diye gömdüler! Zorla erotik dans ve fuhuş...

    İstanbul'da uyuşturucu satan ve kadınlara zorla fuhuş yaptıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çete üyelerinin zorla fuhuş yaptırdıkları kadınları sosyal medya üzerinden erotik danslarla müşteri bulmaya zorladığı hamile kalan kadınlara zorla kürtaj yaptırdıkları ve ceninleri mezarlıklara “Hayvan Leşi” diyerek gömdükleri öğrenildi. Mezarlığa cenin gömen çete üyelerinden birisinin içerisinde cenin olduğu iddia edilen poşetle yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar...

    Bu çetede her türlü pislik var

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

    Operasyonun İstanbul ayağında İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri bir suç örgütünü çökertti.

    Esenyurt'ta lüks bir rezidans ve lüks bir sitede yoğunlaşan çete üyelerinin "Yağma, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, Kasten Yaralama, Tehdit, Uyuşturucu Madde Ticareti, Fuhuş" suçlarına karıştıkları tespit edildi.

    FUHUŞ VE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ
    Çete üyelerinin suç eylemlerini "Fuhuş" ve "Uyuşturucu Madde Ticareti" olmak üzere iki farklı koldan gerçekleştirdikleri tespit edildi.

    İddialara göre; 31 çete üyesinin yakalanmasıyla birlikte çökertilen suç örgütünün fuhuş kolunu Mehmet E., uyuşturucu kolunu ise Aykut Z. yönetiyordu.

    ÇETENİN SUÇ EYLEMLERİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
    Çete üyelerinin gerçekleştirdikleri suç eylemlerinin detayları da ortaya çıktı. İddialara göre; çete üyeleri pasaportlarına zorla el koydukları yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdı.

    KADINLARA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ZORLA EROTİK DANS YAPTIDILAR
    Kadınlara, müşteri bulmaları için sosyal medya üzerinden tehditle ve zorla erotik danslar yaptırıldı.

        CENİNLERİ HAYVAN LEŞİ DİYE GÖMDÜLER
        Çete üyelerinin; hamile kalan kadınlara zorla kürtaj yaptırdıkları ve ceninleri mezarlıklara "Hayvan Leşi" diyerek gömdükleri de ortaya çıktı.

        Çete üyelerinden E.K.'nın içerisinde cenin olduğu iddia edilen poşetle yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı. E.K.'nın cenini mezarlığa gömdüğü öne sürüldü. Fuhuş müşterisi olan erkeklere tuzaklar da kuran çete üyelerinin ilaçlı içecek oyunu da deşifre edildi

        Polislerin tespitlerine göre; çetenin üyeleri fuhuş için şebekenin aktif olduğu rezidansa giden erkeklere uyuşturucu katkılı içecekler içirdi. Çete üyeleri; uyuşturucunun etkisinde olan kişileri gasp etti ve banka hesaplarını yağmaladı. "Iraklı Ahmet" kod adlı yabancı uyruklu bir çete üyesinin, örgütün aktif olduğu site çevresinde kendisini "Polis" olarak tanıttığı, polis rolünde yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyduğu ve paralarını aldığı tespit edildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Etnospor
        Haberler Yaşam İstanbul'da çökertilen suç çetesinin suç detayları kan dondurdu: Ceninleri hayvan leşi diye gömdüler! Zorla erotik dans ve fuhuş...
            SON DAKİKA