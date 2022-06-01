İstanbul'da çökertilen suç çetesinin suç detayları kan dondurdu: Ceninleri hayvan leşi diye gömdüler! Zorla erotik dans ve fuhuş...

CENİNLERİ HAYVAN LEŞİ DİYE GÖMDÜLER

Çete üyelerinin; hamile kalan kadınlara zorla kürtaj yaptırdıkları ve ceninleri mezarlıklara "Hayvan Leşi" diyerek gömdükleri de ortaya çıktı.

Çete üyelerinden E.K.'nın içerisinde cenin olduğu iddia edilen poşetle yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı. E.K.'nın cenini mezarlığa gömdüğü öne sürüldü. Fuhuş müşterisi olan erkeklere tuzaklar da kuran çete üyelerinin ilaçlı içecek oyunu da deşifre edildi

Polislerin tespitlerine göre; çetenin üyeleri fuhuş için şebekenin aktif olduğu rezidansa giden erkeklere uyuşturucu katkılı içecekler içirdi. Çete üyeleri; uyuşturucunun etkisinde olan kişileri gasp etti ve banka hesaplarını yağmaladı. "Iraklı Ahmet" kod adlı yabancı uyruklu bir çete üyesinin, örgütün aktif olduğu site çevresinde kendisini "Polis" olarak tanıttığı, polis rolünde yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyduğu ve paralarını aldığı tespit edildi.