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    • Yaşam
    • 01.06.2022 15:35
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    • 01.06.2022 15:35
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    Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda Yargıtay'dan flaş karar! Kızının gözü önünde eşini döven İbrahim Zarab'a 10 yıl 4 ay hapis

    Son dakika haberine göre Samsun'da geçtiğimiz yıl sokak ortasında boşandığı eşini kızının gözleri önünde öldüresiye döven İbrahim Zarab isimli şahıs hakkında verilen hapis cezasını Yargıtay onadı.

    Türkiye’yi ayağa kaldıran olayda Yargıtay’dan flaş karar

    Samsun'da sokak ortasında eski eşinin çocuğunun gözleri önünde öldüresiye darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve yargılandığı mahkemece 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan kocaya verilen hapis cezasını Yargıtay onadı.



    Samsun'da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Zarab (28), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu (26) sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmiş, olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Olaydan sonra "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan İbrahim Zarab hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıl, "mala zarar verme" suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.



    Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 03 Haziran'daki son duruşmada mahkeme İbrahim Zarab'ı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, cep telefonunu kırdığı için de 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

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    Haberler Yaşam Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda Yargıtay'dan flaş karar! Kızının gözü önünde eşini döven İbrahim Zarab'a 10 yıl 4 ay hapis
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