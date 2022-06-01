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    • Yaşam
    • 01.06.2022 16:11
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    • 01.06.2022 16:11
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    Denizli'de 16 yaşındaki çocuk eski ustasını pompalı tüfekle öldürdü: Sürekli dövüyordu...

    Denizli'de 16 yaşındaki çocuk daha önce bir süre yanında çıraklık yaptığı oto tamirci ustası Metin Altundağ'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan 16 yaşındaki F.K.'nin bir süre Altundağ'ın yanında çırak olarak çalıştığı, kendisini sürekli dövdüğü için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

    Eski ustasını pompalıyla öldürdü

    Denizli'nin Çivril ilçesinde F.K. (16), daha önce bir süre yanında çıraklık yaptığı oto tamirci ustası Metin Altundağ'ı (52), pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

    Olay, dün saat 20.00 sıralarında Akpınar Mahallesi, Ceyhun Caddesi'nde meydana geldi. Oto tamircisi Metin Altundağ'ın eve dönerken kullandığı motosikletin önü, otomobil sürücüsü tarafından kesildi.

    YOLUNU KESİP POMPALIYLA VURDU
    Otomobilden inen sürücü, Altundağ'a pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altundağ, hayatını kaybetti.

    "BENİ SÜREKLİ DÖVÜYORDU"
    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Altundağ'ı öldürdüğü belirlenen F.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı. F.K.'nin bir süre Altundağ'ın yanında çırak olarak çalıştığı, kendisini sürekli dövdüğü için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

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    Haberler Yaşam Denizli'de 16 yaşındaki çocuk eski ustasını pompalı tüfekle öldürdü: Sürekli dövüyordu...
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