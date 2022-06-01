İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 PKK'lı terörist silahlıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt-Şirvan ilçesi Akçayar köyü kırsalında 1 PKK'lı teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando birliklerince, insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı desteğiyle Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Akçayar köyü kırsalında operasyon düzenlendi.

1 TERÖRİST SİLAHIYLA BERABER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonda 1 bölücü terör örgütü üyesi silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.