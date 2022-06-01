Liseli Emirhan Kurtuluş tarih yazdı! Beyin ameliyatlarında doktor hatasını en aza indiren yapay zeka projesi yaptı

İstanbul'da yaşayan Emirhan Kurtuluş, Cağaloğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisiydi. Beyin ameliyatlarında insan hatalarını en aza indirgen yapay zeka projesi geliştirdi. Çalışması, 63 ülkeden bin 750 kişinin katıldığı Regeneron Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuar'ında dünya birincisi seçildi. Başarı adımlarını hızla tırmanan genç, ABD'nin California eyaletinde bulunan dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Stanford Üniversitesi'ne de davet edildi. Önümüzdeki yıl eğitim için ABD'ye gidecek olan Kurtuluş, en büyük ilham kaynağının dedesi olduğunu söyledi. "Küçüklükten beri bana ilham kaynağı olan bir insan varsa o da dedem Hüseyin. Stanford'ta eğitimimi bitirdikten sonra ülkeme dönüp hizmet vermek istiyorum" dedi.
MEHMET AVŞAR
ELDE VAR SKANDAL
Adana'da Osman Okay (44), geçen yıl sağ elinde şişlik fark etti. Hastaneye gitti. Op. Dr. H.E.A. tarafından sağ el üstünde kist var diyerek ameliyat edildi. Ancak elindeki ağrı geçmeyince bir kez daha Dr. H.E.A.'ya gitti! Yeniden ameliyat kararı verildi! İkinci operasyonda da kistin alınmadığını öğrenen Okay, doktorun "Kolunda kırık vardı. Platin taktım" demesi üzerine şoka girdi. Durumu savcılığa bildirdi.
SARIGÜN'E 60 AY CEZA
Ankara Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 66 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Hakim, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan sanık Osman Sarıgün'ü "Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama" ve "suç işlemeye alenen tahrik" suçlarından toplam 60 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu kapsamda, 55 sanık ise 7 ay 15 gün ila 8 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapis cezası aldı. Suça sürüklenen 10 çocuğa da 2 yıl 2 ay 10 günden 3 yıl 7 ay 21 güne kadar hapis cezası verildiği açıklandı.