Liseli Emirhan Kurtuluş tarih yazdı! Beyin ameliyatlarında doktor hatasını en aza indiren yapay zeka projesi yaptı





ÖLÜMÜNE DARP

İstanbul Kartal'da, Seda ve Burak Kethüda çifti 3 yıllık evliydi ve bir çocukları vardı. Bir eğlence mekanını işleten Seda Kethüda'nın (31) eşi de yanında çalışıyordu. İddiaya göre, önceki gece çift Kartal'daki evlerinde birlikte alkol aldı. Burak Kethüda sabaha karşı yine eşinden para istedi. Bu nedenle daha önce yaşanan tartışmaların bir benzeri tekrar yaşanmaya başladı. Burak Kethüda eşini yine darp etti. Seda Kethüda da eline geçirdiği bıçakla eşini yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı. Katil zanlı kadın gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK



91 KİŞİ CAN VERDİ

Brezilya'nın kuzeydoğusunda yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Şiddetli yağışlar nedeniyle özellikle Pernambuco eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde en az 91 kişi hayatını kaybetti.



UZAK DURUN

Birleşik Krallık'ta hafta sonunda 71 maymun çiçeği vakası daha görüldü. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 179'a çıktı. Sağlık yetkilileri, hastalık belirtileri gösterenlerin cinsel ilişkiden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.



HALE BAK

Kansas City polisi, geçtiğimiz cuma günü çalıntı bir aracı ararken Leonna Hale isimli 26 yaşındaki hamile bir siyahi kadını silahla 5 kez vurdu. ABD Adalet Bakanlığı yaşanan olayla ilgili bölgeye 3 kişi gönderdi...

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