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    Liseli Emirhan Kurtuluş tarih yazdı! Beyin ameliyatlarında doktor hatasını en aza indiren yapay zeka projesi yaptı

    Liseli Emirhan Kurtuluş, bir ilke imza attı. Beyin ameliyatlarında doktor hatasını en aza indiren yapay zeka projesiyle ödülleri topladı. ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden de davet aldı. “İlham kaynağım dedem” açıklaması yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 1 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Süper zeka

    İstanbul'da yaşayan Emirhan Kurtuluş, Cağaloğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisiydi. Beyin ameliyatlarında insan hatalarını en aza indirgen yapay zeka projesi geliştirdi. Çalışması, 63 ülkeden bin 750 kişinin katıldığı Regeneron Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuar'ında dünya birincisi seçildi. Başarı adımlarını hızla tırmanan genç, ABD'nin California eyaletinde bulunan dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Stanford Üniversitesi'ne de davet edildi. Önümüzdeki yıl eğitim için ABD'ye gidecek olan Kurtuluş, en büyük ilham kaynağının dedesi olduğunu söyledi. "Küçüklükten beri bana ilham kaynağı olan bir insan varsa o da dedem Hüseyin. Stanford'ta eğitimimi bitirdikten sonra ülkeme dönüp hizmet vermek istiyorum" dedi.
    MEHMET AVŞAR



    ELDE VAR SKANDAL
    Adana'da Osman Okay (44), geçen yıl sağ elinde şişlik fark etti. Hastaneye gitti. Op. Dr. H.E.A. tarafından sağ el üstünde kist var diyerek ameliyat edildi. Ancak elindeki ağrı geçmeyince bir kez daha Dr. H.E.A.'ya gitti! Yeniden ameliyat kararı verildi! İkinci operasyonda da kistin alınmadığını öğrenen Okay, doktorun "Kolunda kırık vardı. Platin taktım" demesi üzerine şoka girdi. Durumu savcılığa bildirdi.



    SARIGÜN'E 60 AY CEZA
    Ankara Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 66 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Hakim, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan sanık Osman Sarıgün'ü "Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama" ve "suç işlemeye alenen tahrik" suçlarından toplam 60 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu kapsamda, 55 sanık ise 7 ay 15 gün ila 8 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapis cezası aldı. Suça sürüklenen 10 çocuğa da 2 yıl 2 ay 10 günden 3 yıl 7 ay 21 güne kadar hapis cezası verildiği açıklandı.



        4 SAAT HAPİS YATTI
        CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay tarafından onan 4 yıl 11 ay hapis cezasının infazı için dün saat 11.30'da İstanbul Adliyesi'ne geldi. İşlemleri tamamlanan Kaftancıoğlu, tutuklanarak öğleden sonra saat 14.00'te Silivri Cezaevine'ne gönderildi. Aldığı ceza 5 yılı aşmadığı için sadece tutukevine giriş-çıkış yapan Kaftancıoğlu, içeride 4 saat zaman geçirdi. Akşam 18:00'de tahliye edildi...



        GÖK GÜRÜLTÜSÜ FACİASI
        Amasya Taşova'da koyun sürüsü, önceki gece dolu ve sağanak yağış sonrası gök gürültüsünden ürktü. Farklı noktalardaki küçükbaş hayvanlar birbirlerini ezdi. İlk incelemelere göre Tokat Erbaa'ya bağlı Tanoba beldesinde yaşayan vatandaşlara ait 94, Amasya Taşova'ya bağlı Esençay beldesinden vatandaşlara ait 14 koyun öldü. Jandarma ve Taşova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı.



        BABAM ATTI TUTUKLAYIN
        İstanbul Güngören'de 55 yaşındaki Saadet Polat, önceki akşam bilinmeyen bir nedenle 5. kattaki evinin penceresinden boşluğa düştü. Ağır yaralanan talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saadet Polat ile eşi Hüseyin Polat'ın gün boyu tartıştıkları iddia edildi. Hüseyin Polat, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Oğulları ise 'Babam attı, tutuklayın, kaçmasın' diye bağırdı.



            SESİMİ DUYUN!
            Zonguldak'ın Devrek ilçesinde başıboş gezen sokak köpekleri, 5 yaşındaki Poyraz'ın ardından bu kez de işten çıkıp evine gitmek isteyen 29 yaşındaki Hasret Şişman'a saldırdı. 15 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç kız, saldırının şokunu üzerinden atamadı. Hasret, "İşten çıkıp evime doğru giderken 15 köpeğin saldırısına uğradım. Bu kadar kolay olmamalı. Defalarca ekiplere bilgi verdiğimiz halde köpekler sokaklarda dolaşıyor. Bugün benim, yarın başka bir çocuk. Belki başka bir vatandaşa kimse zarar görmesin. Sesimi duyurmaya çalışıyorum. Hayvanseverler tepki gösteriyor. Ben de bir hayvanseverim ama çoğu köpek evlerine alıp dışarı salıyorlar. Her gece evime korku ile gidiyorum" dedi.



            OLİMPİY'AT'
            Ankara'da 75. Yıl Hipodrumu'nda 5 yıl önce yarış atından düşüp ağır yaralanan 20 yıllık jokey Tolga Dokuyucu (35), kafa travmasına bağlı görme yetisini kaybetti. Ancak atlarla bağını koparmayan Dokuyucu, önce Altınokta Körler Derneği, sonra Atlı Spor Kulübü'ne üye oldu. Kulüpte dresaj (at terbiyesi) eğitimi alan Dokuyucu, şimdi Paralimpik Olimpiyatları'na hazırlanıyor.



            'PERT'ROL!
            Avrupa, yaptırımlar kapsamında Rusya'dan petrol almayacağını açıkladı. Putin'in bu karara tepkisi merak konusu oldu. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'ya karşı 6'ncı yaptırım paketini açıkladı. AB, Rusya'nın birlik ülkelerine olan petrol ihracatının yüzde 75'ine etki edecek şekilde petrol ithalatını yasakladı. AB Konseyi, Rusya'nın en büyük bankalarından Sberbank'ın Swift ödeme sisteminden çıkarılması dahil devlete ait 3 medya kuruluşuna da yayın yasağı getirildiğini hatırlattı. Avrupa Konseyi, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı ile Ukrayna Başsavcısının savaş suçlarıyla ilgili çalışmalarına destek verdiklerini belirterek Rusya ile Belarus'un, uluslararası hukuka uygun olarak eylemlerinden sorumlu tutulacağını vurguladı. Tüm bu gelişmeler karşısında Kremlin'den her hangi bir açıklama yapılmadı. Rus lider Vladimir Putin'in ne şekilde tepki vereceği merak konusu oldu.



                ONLİNE DAMAT
                Sivas'ın Sarıkışla ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Alperen Polat, Almanya'nın Hauptsrabe kentinde yaşayan Kübra Polat ile nişanlandı. Ardından resmi nikahını yaptı. Ancak Polat, kendisine vize verilmeyince Almanya'da gerçekleştirilen düğününe katılamadı. Damat, kuaförde başlayıp salonda biten düğünü 8 saat boyunca adım adım cep telefonundan canlı takip etti. Polat, "Buruk bir düğün oldu, eşimin yanında olmak isterdim" dedi. Düğünlerinde bir araya gelemeyen çift, önümüzdeki günlerde Sivas'ta yeniden bir düğün gerçekleştirmeyi planlıyor.



                YÜZ KARASI!
                Gaziantep'te Suriyeli Leyla Muhammed, bir bankta oturuyordu. Yanına giden Şakir Çakır "Sen çocuk hırsızısın" deyip defalarca vurdu. Talihsiz kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar yardıma koştu. Gözaltına alınıp serbest bırakılan cani itiraz üzerine hapse konuldu.



                BİLET FİYATINI BİLMEYEN KİŞİ CUMHURBAŞKANI MI OLUR!
                İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT zammını bilemedi. Kendi mahallesinden tepki geldi. Gazeteci Can Ataklı şöyle sitem etti: Daha kendi kurumundaki zam oranını, bilet fiyatını bilmeyen kişiyi sen alacaksın cumhurbaşkanı yapacaksın. Allah aşkına güldürmeyin.



                    AH GENÇLİK
                    Uşak'ta alkollü Hüseyin K, üniversiteli Buse Mısra Uğurlu ve Sude Ürer'e çarptı. İkisi de kurtarılamadı. Hem aileleri hem arkadaşları yıkıldı. Genç kızların öğrenci yurdunca oda arkadaşı olduğu ortaya çıktı.



                    18 MİLYON DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 18 milyon 897 bin lira devretti. 5 bilenler 66 bin 201'er lira, 4 bilenler 782'şer lira, 3 bilenler 38'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                    ÖLÜMÜNE DARP
                    İstanbul Kartal'da, Seda ve Burak Kethüda çifti 3 yıllık evliydi ve bir çocukları vardı. Bir eğlence mekanını işleten Seda Kethüda'nın (31) eşi de yanında çalışıyordu. İddiaya göre, önceki gece çift Kartal'daki evlerinde birlikte alkol aldı. Burak Kethüda sabaha karşı yine eşinden para istedi. Bu nedenle daha önce yaşanan tartışmaların bir benzeri tekrar yaşanmaya başladı. Burak Kethüda eşini yine darp etti. Seda Kethüda da eline geçirdiği bıçakla eşini yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı. Katil zanlı kadın gözaltına alındı.
                    Yunus Emre KAVAK

                    91 KİŞİ CAN VERDİ
                    Brezilya'nın kuzeydoğusunda yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Şiddetli yağışlar nedeniyle özellikle Pernambuco eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde en az 91 kişi hayatını kaybetti.

                    UZAK DURUN
                    Birleşik Krallık'ta hafta sonunda 71 maymun çiçeği vakası daha görüldü. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 179'a çıktı. Sağlık yetkilileri, hastalık belirtileri gösterenlerin cinsel ilişkiden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

                    HALE BAK
                    Kansas City polisi, geçtiğimiz cuma günü çalıntı bir aracı ararken Leonna Hale isimli 26 yaşındaki hamile bir siyahi kadını silahla 5 kez vurdu. ABD Adalet Bakanlığı yaşanan olayla ilgili bölgeye 3 kişi gönderdi...

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                    Haberler Yaşam Liseli Emirhan Kurtuluş tarih yazdı! Beyin ameliyatlarında doktor hatasını en aza indiren yapay zeka projesi yaptı
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