Çorum'da boşanma aşamasındaki eşini darbeden şahıs baldızını öldürdü

Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 19. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.C.Ö. (32) annesi Y.T. ve kız kardeşi E.T. (27) ile çocuğunu görmeye gitti.
İddialara göre, Ö.C.Ö. sokakta boşanma aşamasındaki eşi Emrah Ö. (35) ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., boşanma aşamasındaki eşini darbetti.
Ablasının eniştesi tarafından darbedilmesi üzerine tepki gösteren E.T. annesinden KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunmasını istedi. Bu sırada Emrah Ö. yanında bulunan tabanca ile baldızı E.T.'ye ateş etmeye başladı.