Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.05.2022 23:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2022 23:39
    ABONE OL

    Çorum'da boşanma aşamasındaki eşini darbeden şahıs baldızını öldürdü

    Çorum’da sokakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşini tartışarak darbeden şahıs, olaya tepki gösteren baldızını tabancayla vurdu. Vücuduna 8 kurşun isabet eden talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    AJANSLAR
    Boşanacağı eşini darbetti baldızını öldürdü

    Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 19. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.C.Ö. (32) annesi Y.T. ve kız kardeşi E.T. (27) ile çocuğunu görmeye gitti.

    İddialara göre, Ö.C.Ö. sokakta boşanma aşamasındaki eşi Emrah Ö. (35) ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., boşanma aşamasındaki eşini darbetti.

    Ablasının eniştesi tarafından darbedilmesi üzerine tepki gösteren E.T. annesinden KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunmasını istedi. Bu sırada Emrah Ö. yanında bulunan tabanca ile baldızı E.T.'ye ateş etmeye başladı.
        Etnospor
        Haberler Yaşam Çorum'da boşanma aşamasındaki eşini darbeden şahıs baldızını öldürdü
            SON DAKİKA