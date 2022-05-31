Çorum'da boşanma aşamasındaki eşini darbeden şahıs baldızını öldürdü

Sırt, boyun ve koluna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan E.T., ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. E.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardında kaçarak kayıplara karışan Emrah Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.