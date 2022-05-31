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    • Yaşam
    • 01.06.2022 01:42
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    • 01.06.2022 01:42
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    Zonguldak'ta 71 yaşındaki Mustafa Keleş başı kesilerek öldürülmüştü! Korkunç olayda mahkeme kararı verdi

    Zonguldak’ ın Çaycuma ilçesinde geçtiğimiz yıl görenleri dehşeti düşüren bir olay meydana geldi. 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İHA
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    Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde başı kesilerek öldürülen 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in olayının ardından soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyünde geçen yıl 21 Kasım günü başı kesilmiş ve toprağa gömülü halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in katil zanlısını yakalama çalışmaları devam etti.

    Olayın faili ya da faillerini tespit etmek için çalışmaları derinleştiren ekipler, köyden bazı kişilerin ifadesine başvurdu. Mustafa Keleş'in yakın akrabalarının da yer aldığı kişilerin DNA örnekleri Adli Tıp Kurumuna gönderilerek kriminal incelemeye alındı.
        Etnospor
        Haberler Yaşam Zonguldak'ta 71 yaşındaki Mustafa Keleş başı kesilerek öldürülmüştü! Korkunç olayda mahkeme kararı verdi
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