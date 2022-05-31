Zonguldak'ta 71 yaşındaki Mustafa Keleş başı kesilerek öldürülmüştü! Korkunç olayda mahkeme kararı verdi

Olayın faili ya da faillerini tespit etmek için çalışmaları derinleştiren ekipler, köyden bazı kişilerin ifadesine başvurdu. Mustafa Keleş'in yakın akrabalarının da yer aldığı kişilerin DNA örnekleri Adli Tıp Kurumuna gönderilerek kriminal incelemeye alındı.