Kayıp olan ve dilencilik yaparken bulunan C.G ailesine teslim edilmişti! Genç kız yine kayıplara karıştı

Avcılar'da kendisinden 8 yaş büyük Davut B. ile önceki yıl dini nikah kıyılarak evlendirilen 17 yaşındaki lise öğrencisi C.G., sokak ortasında dilendirilirken bulundu. Annesi Nuray G. tarafından tekrar baba ocağına götürülen genç kız, 29 Mayıs gecesi nöbetçi eczaneye gitmek için çıktığı evine bir daha dönmedi. İki gündür kendisinden haber alınamayan C.G.'nin, tehdit mesajları aldığı için 25 yaşındaki Davut B. hakkında 90 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Kızı Gözde'nin paltosuna sarılan ve çocuğunun kaçırıldığını iddia eden Seher Uslu, "Bana evladımı verin, kızımı istiyorum. Yavrumu istiyorum. Ben onsuz yaşayamam" diyerek gözyaşı döktü. 8 Mart'ta kaybolan Buket'in annesi Gülşah Uslu ise, "Kaç ay geçti aradan, kızımı verin bana. Nerede verilen sözler nerede, şimdi de bu bacı yandı. Daha kaç anne yanacak" diye haykırdı.

Bulut YAMANDAĞ

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