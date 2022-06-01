2 yıl önce 75 bin liraya otomobil aldı! Satarken hayatının şokunu yaşadı: Önü başka arkası başka

Aracımı tanıdıktan aldığım için sadece kaporta ustalarına göstermiştim. 2 kaporta, 1 motor ustası gördü lakin fark edemediler. Bana sadece ön 3 parçasının değişik olduğunu, arka tarafından tavanı dahil komple orijinal olduğunu söylediler. Aracı satacağım kişi ekspere götürdüğünde durumun böyle olmadığı, 2 farklı arabadan 1 araba oluşturulduğu ortaya çıktı" diye konuştu.