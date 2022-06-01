2 yıl önce 75 bin liraya otomobil aldı! Satarken hayatının şokunu yaşadı: Önü başka arkası başka

Kahramanmaraş'ta yaşayan Mücahit Yılmaz, 2020'de M.Y.'den 75 bin liraya otomobil aldı.
Tanıdık aracılığıyla aldığı otomobilini ekspere de göstermeyen Yılmaz, kısa süre önce satmaya karar verdi.
Araca talipli olan kişi, Yılmaz ile temas kurduktan sonra otomobili ekspertiz için götürdü. Burada yapılan incelemede, otomobilin arka kısmının füme, önünün ise gri renk 2 aracın birleştirilerek oluşturulduğu belirlendi. Duyduklarına çok şaşıran Yılmaz, M.Y. ile görüşüp 'orijinal' dediği aracın 2 araçtan birleştirme olduğunu belirtip, zararının karşılanmasını istedi.
"2 KAPORTA 1 MOTOR USTASI FARK ETMEDİLER"
Olumsuz yanıt aldığı M.Y. hakkında dava açan Mücahit Yılmaz, otomobilini almasına aracı olan tanıdığa güvenip, ekspere götürmediği için pişman olduğunu vurgulayarak, "2020 yılında 75 bin liraya aldığım otomobilimin önünün başka arkasının başka olduğunu acı bir tecrübeyle öğrendim.