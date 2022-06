Gurbetçi Emre C. Almanya'yı birbirine kattı! Devleti kandırarak 6 ayda 5.7 milyon Euro topladı

Türk genci, Almanya'da milyon euroluk vurgun yaptı! Ülke karıştı! Emre C. (20), COVİD-19 salgını döneminde Almanya'nın en büyük dolandırıcılık olayına imza attı! Freiburg'da yaşayan ve o dönem bilgi teknolojilerinde stajyer olan Emre C., çevresine babasının üç farklı test merkezi olduğunu anlattı. Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Derneği'ne üye olduktan sonra sisteme düzenli olarak COVİD-19 testi kaydı girmeye başladı. Böylece 6 ayda 492 bin kişiye test yapmış gibi göstererek devletten 5.7 milyon euro yani 100 milyon lira topladı! Test merkezi olarak Freiburg'ta sık sık gittiği barın adresini veren gencin oyunu kısa sürede patladı! Ayda 800 euro maaşla çalışan Emre'nin hesabına bir anda yüklü para gelmesi banka çalışanlarının dikkatinden kaçmadı! Görevliler hemen polisi aradı. Bunun üzerine Emre C., gözaltına alındı. Sorgusunda, vurgunu tek tek anlattı! Tutuklandı. Zimmetine geçirdiği paranın iade edildiği açıklandı.