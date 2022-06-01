Galata'da bir kişi kendini ateşe verdi vatandaşların bazıları yardım etmek yerine ise selfie çekti

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'nda bir kişi, üzerine yanıcı madde döküp kendini ateşe verdi. Bir otelin çalışanları yangın tüpüyle yanan kişiye müdahale etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve adının A.C.T.P. olduğu öğrenilen kişi, ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olay sırasında bazı kişiler selfie çekti, bazıları da alevler içinde kalan kişiyi cep telefonlarına kaydetti. Bir kafenin çalışanı Fikret Görgüç, "Birden kendi kendini yaktı. Hiç bir şey söylemedi. Durumu ağırdı çok kötüydü. Herkes video çekme peşindeydi" dedi.