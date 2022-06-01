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    • Yaşam
    • 01.06.2022 09:04
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    • 01.06.2022 09:04
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    Bayburt'ta facianın eşiğinden dönüldü! Freni patlayan araç akaryakıt istasyonuna girdi

    Bayburt'ta freni patlayan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, akaryakıt istasyonuna girdi. Facianın ucundan dönülen kazada 2 kişi yaralandı.

    Akaryakıt istasyonuna daldı! Facianın eşiğinden dönüldü

    Bayburt'ta freni patlayan otomobil, akaryakıt istasyonundaki pompaya çarparak durdu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Bayburt - Erzurum kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

    Alınan bilgiye göre, Selçuk Taş idaresindeki 69 AAF 970 plakalı otomobil, akaryakıt almak için girdiği istasyonda freninin tutmaması üzerine pompaya çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan arkadaşı Ahmet Tayfur yaralandı. Akaryakıt istasyonunda ve araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralılar ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Bayburt'ta facianın eşiğinden dönüldü! Freni patlayan araç akaryakıt istasyonuna girdi
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