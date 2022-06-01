Bartın'da ineklerini otlatmaya çıkartan Ramazan Kadıncı ayı saldırasına maruz kaldı!

Bartın'da Ramazan Kadıncı (52), geçen hafta cuma günü ineklerini otlatmaya çıkarttı. Bu sırada, ayı saldırısına uğradı! Sol kolundan ve sırtından ısırılan Kadıncı, ormana kaçarak canını kurtardı! Hastaneye kaldırılan talihsiz adamın vücuduna 60 dikiş atıldı. Yaşadığı korkuyu şöyle anlattı: Bir anda ana yolda önüme ayı çıktı ve üzerime bağırarak geldi. Beni yere yatırdı, bağırmaya başladım. İlk olarak sol kolumu ısırdı sonra sırtımdan ısırmaya başladı. Bağırdıktan sonra benden uzaklaştı. Ayı gittikten sonra telefonla oğlumu aradım, yardım istedim. Hastaneye gittik. Çok korktum, burada daha önce de hayvanlara ayı saldırısı olduğunu duyduk. Hep ayıları televizyonda görüyordum ama şimdi canlısını görmüş oldum. Boğuşma anında çok bağırdım ve yere yattım. 'Ayı, sanırım beni, öldü' sandı öyle bıraktı.



ENDİŞELİYİZ KORKUYORUZ

Aynı bölgede bulunan Ulupınar Mahallesi'nin muhtarı Musa Tüfekçioğlu, "Bizim burası şehir merkezine çok yakın, bu ayılar arı kovanlarını parçaladı. Yine bir ineğimizi telef etti. Bu konuda çok endişe içindeyiz, köyde yaşayanlar dışarı çıkmaya korkuyor. Bu konuda önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

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