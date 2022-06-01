Sultanbeyli’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı

lay, saat 19.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki genç kız bir telefoncuya girdi. Dükkan sahibi tarafından taciz edilmek istenen genç kız çığlık atarak dükkandan ayrıldı.
Durumu haber alan yakınları ve mahalle sakinleri ise dükkanın bulunduğu caddeye koştu. Telefoncu dükkanının camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. Öfkeli mahalle sakinleri ile kendilerini durdurmaya çalışan polis arasında gerginlik yaşandı. Kimi vatandaşlar ellerindeki taşları polise fırlattı.