Sultanbeyli’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Ekipler, gaz kullanarak ve havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Olay yerine gelen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak, genç kızın yakınlarıyla görüşerek onları sakinleştirdi. Genç kız ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mahallede yaşanan gergin anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.