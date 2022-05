SMA hastası olarak dünyaya gelen minik Özgecan Tutuş hayata bağlayacak tedavi için yardım bekliyor

İstanbul'da yaşayan Serkan- Hasibe Tutuş çiftinin kızları Özgecan, 8 ay önce SMA (Spinal müsküler atrofi) hastalığıyla dünyaya geldi. Ailenin durumu, yurt dışında yapılan ve toplam 1 milyon 771 bin dolar tutan tedavi masraflarını karşılamaya yetmedi. Bunun üzerine valilikten de izin alarak kızları Özgecan için yardım kampanyası düzenledi.



ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ

Şimdiye kadar Türkiye'nin dört bir yanından yapılan bağışlar sayesinde gerekli paranın yüzde 12'si toplanabildi. Tutuş ailesi, kızlarının yaşaması için destek beklediklerini söyledi. Baba Serkan Tutuş, "Hayatımızın en zor günlerini yaşıyoruz. Kızımız için maalesef vakit daralıyor. Tedavi için istenen paranın yüzde 12'sini toplayabildik. 26 Milyon liraya ihtiyacımız var. Ne olur kızıma can olun. Elimizden gelen her adımı atıyoruz. Canımıza can olmanızı istiyoruz" dedi.





